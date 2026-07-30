Новые потери: в СВО погибли несколько жителей Саратовской области

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В Саратовской области простились с шестью бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции.

В Новобурасском районе похоронили ефрейтора Алексея Евдошенко, мобилизованного в 2022 году, служившего старшим стрелком и погибшего 16 июля под Дорожнянкой в Запорожской области. В Петровске простились с Александром Дугиным, уроженцем города 1976 года рождения, выпускником школы и ПТУ, работавшим наладчиком. Он ушёл из жизни 12 апреля.

Траурные церемонии также прошли в Марксовском районе — провожали Кирилла Родина, в Энгельсском — Александра Емельянова и Николая Гайворонского. В Саратове подтвердили гибель Виктора Кондратенко. Губернатор и главы муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших.