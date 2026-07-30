Более 1000 мигрантов депортированы из Саратовской области за полгода

Полиция Саратовской области подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года. На заседании коллегии под председательством Николая Ситникова отмечено: из незаконного оборота изъято около 36 кг наркотиков, предотвращено 1098 фактов их сбыта. Выявлено 4006 нарушений миграционного законодательства, 1094 иностранца депортированы.

Раскрыто 1012 киберпреступлений, включая 192 кражи и 353 мошенничества. Пресечено 155 преступлений, связанных с оружием, изъято более 3 тысяч единиц вооружения. Важно, что в регионе не допущено экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов.

Безопасность обеспечена на всех массовых мероприятиях. Работа полиции признана эффективной.