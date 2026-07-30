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НовостиОбщество30 июля 2026 8:38

За сутки на дорогах Саратова сбили трёх пешеходов

Три наезда на пешеходов произошло в Саратове за сутки
Источник:kp.ru

За минувшие сутки на дорогах Саратова зарегистрировано три наезда на пешеходов. Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства каждой аварии устанавливаются.

Первое ДТП произошло ночью в Ленинском районе на проспекте 50 лет Октября: водитель Volkswagen сбил 41-летнего мужчину. Утром в Волжском районе на улице Федоровской 53-летний водитель «Лады Весты» совершил наезд на 58-летнюю женщину. Вечером в Ленинском районе на Дачном проспекте 75-летний водитель «Лады Гранты» сбил 58-летнего пешехода.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулём, особенно в тёмное время суток, а пешеходов — использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.