Отцы и бабушки всё чаще берут отпуск по уходу за детьми в Саратовской области

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В Саратовской области всё чаще отпуск по уходу за ребёнком оформляют отцы и бабушки. По данным регионального Отделения Социального фонда, в 2026 году ежемесячные выплаты по уходу за детьми до полутора лет получают более 11 тысяч работающих жителей области. Среди них — 1739 отцов, 436 бабушек и 175 дедушек. Закон позволяет брать оплачиваемый отпуск любому работающему члену семьи, который фактически ухаживает за малышом.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года. В 2026 году минимальная выплата в регионе — 10 669,64 рубля, максимальная — 83 021,18 рубля в месяц. Если в семье двое и более детей до полутора лет, пособие начисляется на каждого, но общая сумма не может превышать 100% заработка получателя и должна быть не ниже двойного минимума.

Специалисты Отделения СФР напоминают, что для оформления отпуска по уходу за ребёнком необходимо обратиться к работодателю или подать заявление через портал госуслуг. Оформить выплату могут и те, кто совмещает уход с работой на неполную ставку или на дому. Подробную консультацию можно получить в клиентских службах СФР по месту жительства.