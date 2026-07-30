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НовостиОбщество30 июля 2026 8:21

Сегодня Григорию Цинману исполнилось бы 75 лет

В ВК можно посмотреть спектакль Григория Цинмана "Очень простая история"
Источник:kp.ru
Фото: Саратовский ТЮЗ

Фото: Саратовский ТЮЗ

«Очень простая история» — смотрите ВКонтакте видеозапись архивного спектакля Саратовского ТЮЗа в постановке Григория Цинмана. Сегодня любимому артисту и режиссеру нашего театра могло бы исполниться 75 лет.

Необычайно талантливый, яркий, интеллигентный и обаятельный — Григорий Семенович блистательно смотрелся и в королевских нарядах, и в обносках, и в безупречных деловых костюмах, и в простой гимнастерке. Его любили, ему верили, им восхищались. И он отвечал зрителям тем же — каждой ролью, каждым выходом на сцену.

Он успел поставить в театре лишь 4 самостоятельных спектакля, но их помнят и любят до сих пор. Видеозапись постановки 2004 года уже в нашей группе ВКонтакте.

Видео доступно до 3 августа.

А уже осенью его сын Кирилл Цинман поставит на нашей сцене «Весы» — спектакль-посвящение отцу. Мы очень ждем этой встречи