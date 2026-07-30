Билайн в Саратовской области расширил покрытие 4G в СНТ и поселках

Фото: magnific.com

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Оператор улучшил работу сети 4G для дачников Саратовской области. Новые базовые станции Билайна заработали как в садовых товариществах, расположенных в черте Саратова, так и в селах и деревнях в удаленных районах области.

В частности, инженеры компании установили дополнительное телеком-оборудование на территории СНТ «Дружба» в Ленинском районе столицы региона. Сегодня оно обеспечивает быстрым мобильным интернетом и качественной голосовой связью не только этот частный сектор, но и прилегающие садовые товарищества – «Мичуринец», «Муравей», «Ортопед–65», «Тюльпан–56», «Электрик–65».

Теперь жители и дачники могут свободно использовать цифровые сервисы на базе сети Билайна: созваниваться с родными и друзьями по видеосвязи, удобно делать покупки на маркетплейсах, смотреть контент и слушать музыку в высоком качестве, оперативно находить в интернете подсказки и советы по садоводству и т.д.

Между тем, оператор сообщает о расширении покрытия и в сельских районах области. Так, ускоренный 4G стал доступен клиентам Билайна еще в 5 малых населенных пунктах: Балашовский район – Пинеровка; Вольский район – Талалихино; Марковский район – СНТ «Бетонщик», Саратовский район – Соколовый; Турковский район – Турки.

Сегодня их жителям открыты все преимущества сети четвертого поколения – от работы с мобильными банками и Госуслугами до прохождения дистанционных курсов и медицинских онлайн-консультаций.

«Отмечу, что наша команда продолжает активно развивать инфраструктуру и в городах региона. Например, за последнее время новые объекты связи были запущены вблизи ЖД-вокзала в Ртищево, а также вдоль улиц Коммунаров в Балашове и Студенческая в Энгельсе. Это позволило не только в целом улучшить параметры сети для пользователей, но и увеличило ее емкости для комфортного выхода в интернет даже в часы пиковых нагрузок», – добавляет директор Саратовского отделения Билайна Олеся Ворожейкина.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

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