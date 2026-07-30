Саратовский снайпер Сергей Малышев вновь на пьедестале: бронза Кубка мира в Сербии

Сборная России по пулевой стрельбе продолжает демонстрировать высокий класс на международной арене, несмотря на сложные условия. В соревнованиях, прошедших в Сербии, где приняли участие более 290 спортсменов из 51 страны мира, блестяще выступил представитель Саратовской области.

Заслуженный мастер спорта России Сергей Малышев, проходящий подготовку на базе областного центра спортивной подготовки и школы олимпийского резерва «Надежда Губернии», добавил в свою коллекцию еще одну награду.

В упражнении П-1 (пневматический пистолет) саратовский стрелок показал выдающуюся точность и психологическую устойчивость, заняв третье место. Бронзовая медаль стала логичным завершением успешного выступления спортсмена на этом этапе мирового тура.

Сергею Малышеву удалось сделать то, что под силу лишь единицам — собрать полный комплект наград одного этапа Кубка мира.

Этот результат подтверждает статус Сергея как одного из лидеров сборной команды России в своей дисциплине.

Тренирует чемпиона-победителя преподаватель Елена Шуликина. Именно её работа позволяет спортсмену сохранять концентрацию на высочайшем уровне в условиях жесткой конкуренции со стороны стрелков из Китая, Индии и стран Европы.

Министерство спорта Саратовской области поздравляет спортсмена и наставника с заслуженной победой и желает дальнейших успехов на предстоящих чемпионатах России и международных стартах.