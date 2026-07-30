Фото: Минобразования Саратовской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах госполитики РФ в сфере кадетского образования

Стратегический документ разработан в рамках реализации Стратегии национальной безопасности РФ и определяет современное состояние, цели, задачи и инструменты развития кадетского образования в стране.

«Основы госполитики в сфере кадетского образования – это ключевой документ для развития этой системы. Документ готовился совместно с профессиональным сообществом, мы провели масштабные обсуждения во всех регионах страны. Для нас было крайне важно учесть лучшие наработки, сформированные в нашей стране за всю историю кадетского движения. Теперь кадетское образование получает чёткую стратегическую основу, что позволит выстроить единую вертикаль воспитания патриотов, готовых служить Отечеству, воспитанных на чувствах преданности и любви к Родине, чести и справедливости», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

ГЛАВНОЕ:

Реализация Основ государственной политики направлена на становление патриотически настроенной личности, разделяющей традиционные ценности, и должна способствовать повышению престижа военной и государственной службы среди молодёжи.

Основы учитывают более чем 300-летнюю историю становления кадетского движения в России, его вклад в предпрофессиональную подготовку кадров для обороны и безопасности государства, а также роль традиционных духовно-нравственных ценностей в воспитании подрастающего поколения.

В Саратовской области создана многоуровневая система кадетского образования, охватывающая более 5 тысяч школьников. Функционируют 2 школы кадетского типа и более 200 кадетских классов. Принятый Президентом документ станет дополнительным импульсом для дальнейшего развития этого направления в Саратовской области и позволит вывести воспитательную работу с подрастающим поколением на новый уровень.

Новые Основы призваны консолидировать усилия всех ведомств, включая Минобороны, МВД, Следственный комитет, МЧС, ФСБ, Росгвардию и другие, при координации Минпросвещения России.

Особое внимание в документе уделяется защите молодёжи от информационно-психологического воздействия недружественных иностранных государств и профилактике деструктивного поведения.

Согласно документу, основными задачами госполитики станут создание условий для функционирования образовательных организаций кадетского типа, повышение их кадрового потенциала, а также расширение доступности такого образования для лиц, нуждающихся в социальной поддержке.

Правительству РФ поручено в трёхмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Основ и в дальнейшем ежегодно докладывать Президенту о достигнутых результатах.

Указ вступает в силу со дня его подписания.