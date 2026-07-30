В Балаково под колеса иномарки попала 13-летняя школьница

В Балаково Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней. Авария случилась в минувший вторник, 29 июля, около 16:00.

По данным региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел у дома № 14 по улице Шевченко. 20-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» сбил на пешеходном переходе девочку 2013 года рождения (13 лет).

На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Ребенок был госпитализирован бригадой скорой помощи. Состояние девочки и характер полученных травм уточняются медиками.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.