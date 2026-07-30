Городской центр имени П. А. Столыпина приглашает на серию пешеходных экскурсий 30 и 31 июля
Это отличная возможность погрузиться в историю города
«История Саратовского Арбата»
Одни исследователи относят к нему лишь послевоенные триумфальные здания, другие – всё архитектурное наследие 1930–1950-х годов. Увлекательная экскурсия позволит участникам разгадать тайны архитектуры, олицетворяющей эпоху купеческих свершений, и почувствовать дух старого города.
30 июля в 18:00
Место проведения: у памятника Н. Г. Чернышевского
Экскурсовод: Мария Слижевская
«Сталинский ампир»
Это монументальное направление по праву остается одной из самых выразительных страниц отечественной архитектуры. Предлагаем насладиться величественной красотой данного
архитектурного стиля зданий нашего города.
31 июля в 18:00
Место проведения: ул. Волжская, 34
Экскурсовод: Светлана Герасимова
«История Набережной Космонавтов»
В ходе экскурсии гостей и жителей города познакомят с историей и архитектурным ансамблем Набережной Космонавтов, а также расскажут о первом космонавте планеты.
31 июля в 18:00
Место проведения: у памятника Петру Первому
Экскурсовод: Дмитрий Эйрих
Экскурсии пройдут на бесплатной основе и без предварительной записи.