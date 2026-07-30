Фото: Мэрия Саратова

Городской центр имени П. А. Столыпина приглашает на серию пешеходных экскурсий 30 и 31 июля

Это отличная возможность погрузиться в историю города

«История Саратовского Арбата»

Одни исследователи относят к нему лишь послевоенные триумфальные здания, другие – всё архитектурное наследие 1930–1950-х годов. Увлекательная экскурсия позволит участникам разгадать тайны архитектуры, олицетворяющей эпоху купеческих свершений, и почувствовать дух старого города.

30 июля в 18:00

Место проведения: у памятника Н. Г. Чернышевского

Экскурсовод: Мария Слижевская

«Сталинский ампир»

Это монументальное направление по праву остается одной из самых выразительных страниц отечественной архитектуры. Предлагаем насладиться величественной красотой данного

архитектурного стиля зданий нашего города.

31 июля в 18:00

Место проведения: ул. Волжская, 34

Экскурсовод: Светлана Герасимова

«История Набережной Космонавтов»

В ходе экскурсии гостей и жителей города познакомят с историей и архитектурным ансамблем Набережной Космонавтов, а также расскажут о первом космонавте планеты.

31 июля в 18:00

Место проведения: у памятника Петру Первому

Экскурсовод: Дмитрий Эйрих

Экскурсии пройдут на бесплатной основе и без предварительной записи.