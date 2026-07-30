Инфекционное отделение Марксовской больницы получит новую кровлю

Фото: Минздрав Саратовской области

Капитальный ремонт кровли инфекционного отделения стационара Марксовской районной больницы идет полным ходом. Демонтаж старых изношенных конструкций был проведен максимально оперативно, сейчас подрядчики проводят ремонт и усиление конструкций, затем предстоит еще несколько этапов перед монтажом нового кровельного покрытия и приемкой проведенных работ.

«Ремонт проходит в соответствии с заявленными сроками, пациенты никаких неудобств не испытывают, внутри отделения сохранен привычный лечебный режим, а вся необходимая строительная активность сосредоточена исключительно на улице. Капитальный ремонт кровли не проводился на протяжении десятилетий и она нуждалась в ремонте, такая возможность появилась в рамках программы модернизации», — прокомментировал главный врач больницы Виталий Луцет.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».