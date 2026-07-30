В ожоговый центр попал еще один загоревшийся у мангала саратовец

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сообщение о ЧП на 4-ой Поперечной в Саратове поступило во вторник поздно вечером.

42-летний мужчина разжигал мангал с помощью специального средства, допустил неосторожность и на нем вспыхнула одежда. С ожогами он был госпитализирован в ожоговый центр.

Собрался готовить еду на мангале - соблюдай правила пожарной безопасности:

на участке должны находиться первичные средства пожаротушения;

не оставляй разведенный костер и мангал без присмотра - огонь может распространиться;

при использовании открытого огня соблюдай элементарные меры личной безопасности.