Екатерина Простак из Энгельса вышла в полуфинал телешоу «Классная тема!»

Фото: Минобразования Саратовской области

Министерство просвещения Российской Федерации и телеканал «Россия» объявили имена полуфиналистов юбилейного, пятого сезона всероссийского телешоу «Классная тема!». В их число вошла молодой учитель математики из школы имени Ю.А.Гагарина города Энгельса Екатерина Павловна Простак.

Проект, созданный по поручению Президента России Владимира Путина, призван показать самых ярких современных педагогов страны и поднять престиж профессии учителя. В этом году на отбор поступило более пяти тысяч заявок от учителей из всех регионов России. Конкурсанты соревновались по семи предметам: география, биология, история, физика, химия, математика, русский язык и литература.

Экспертный совет определил 35 полуфиналистов — по пять педагогов в каждой дисциплине. Учителя продемонстрировали высокий уровень владения современными технологиями, глубокие знания своих предметов и оригинальные методики преподавания.

Екатерина Простак представляет на конкурсе математику и стала единственной участницей от Саратовской области, прошедшей в полуфинал. Несмотря на то, что педагог имеет статус молодого специалиста, она уже успела проявить себя на всероссийском уровне: в 2024 году Екатерина Павловна стала лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя».

«Полуфинал «Классной темы» — и у меня до сих пор мурашки! Это третья попытка, и именно она сработала. Спасибо всем, кто рядом, за бесконечную поддержку. Для меня это не просто этап — это возможность показать, как здорово быть учителем и как много в нашей работе творчества. Очень благодарна проекту за такой шанс!» – поделилась полуфиналистка.

Совсем скоро, в начале осени, в официальном сообществе телешоу «ВКонтакте» стартует народное голосование. Именно зрители определят семерых финалистов, которые встретятся в финале на телеканале «Россия 1». Главным призом для победителей станет цикл собственных познавательных передач на федеральном телеканале.

Министерство образования Саратовской области