Саратовцам напомнили о мерах профилактики геморрагической лихорадки

Дачный сезон в самом разгаре. В регионе продолжается рост численности мелких млекопитающих, в том числе рыжей полёвки — основного переносчика вируса геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). В связи с этим специалисты напоминают о мерах профилактики заболевания.
Чтобы снизить риск заражения, Роспотребнадзор рекомендует:
проводить влажную уборку, чтобы избежать образования пыли;
тщательно мыть руки с мылом перед едой;
выполнять работы в саду и уборку помещений в перчатках и защитной маске;
хранить продукты питания в плотно закрытых ёмкостях.
Если внезапно повысилась температура, появились сильная головная боль, ломота в суставах, боли в пояснице или животе — незамедлительно обратитесь к врачу.