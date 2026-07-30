Саратовцам напомнили о мерах профилактики геморрагической лихорадки

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Дачный сезон в самом разгаре. В регионе продолжается рост численности мелких млекопитающих, в том числе рыжей полёвки — основного переносчика вируса геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). В связи с этим специалисты напоминают о мерах профилактики заболевания.

Чтобы снизить риск заражения, Роспотребнадзор рекомендует:

проводить влажную уборку, чтобы избежать образования пыли;

тщательно мыть руки с мылом перед едой;

выполнять работы в саду и уборку помещений в перчатках и защитной маске;

хранить продукты питания в плотно закрытых ёмкостях.

Если внезапно повысилась температура, появились сильная головная боль, ломота в суставах, боли в пояснице или животе — незамедлительно обратитесь к врачу.