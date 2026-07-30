Развитие саратовского военного городка Светлый продолжается - Вячеслав Володин

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки посетил закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Светлый. На встрече с жителями спикер парламента подтвердил: масштабная программа благоустройства поселка, история которого насчитывает более 60 лет, будет продолжена.

Напомним, несколько лет назад Вячеслав Викторович взял шефство над военным городком. За это время при его поддержке Светлый изменился до неузнаваемости.

Что уже сделано:

Построен современный путепровод, решивший проблему пробок на въезде.

Возведены пришкольная ледовая арена и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), реконструирован стадион.

Заново открыта школа искусств в реконструированном здании, обновлен гарнизонный дом культуры.

Благоустроены центральная площадь и скверы, отремонтированы дворы многоквартирных домов, тротуары и территории детских садов.

Закуплена новая коммунальная техника для обслуживания поселка.

Планы на будущее:

Развитие социальной инфраструктуры переходит на новый этап. В настоящее время завершается капитальный ремонт одного из корпусов школы (бывшей СОШ №3).

В ближайших планах:

Ремонт второго корпуса (бывшая СОШ №2).

Строительство современного плавательного бассейна для школьников.

Возведение теплого перехода между корпусами, который объединит их в единое образовательное пространство.

Во время живого общения жители подняли тему качества водоснабжения. «Я помню, как мы строили здесь новые очистные сооружения и бурили скважины, чтобы решить эту проблему», — отметил Вячеслав Володин.

Жители подтвердили, что ситуация за последние годы значительно улучшилась. Однако жалобы на качество воды в отдельных районах еще поступают. Глава Татищевского района Роман Грибцов, присутствовавший на встрече, заверил Председателя Госдумы, что проблема находится на контроле и будет исправлена в ближайшее время.

Встреча показала готовность властей продолжать диалог. Для жителей Светлого важно знать, что военный городок остается в зоне приоритетного внимания федерального центра.