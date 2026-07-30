Расходы бюджета на реализацию национальных проектов за первое полугодие 2026 года превысили 17 миллиардов рублей

Фото: МинФин Саратовской области

По данным месячной отчетности, исполнение расходов областного бюджета на реализацию национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным, составило на 1 июля 2026 года 17,2 млрд рублей, из них за счет федеральных средств – 12,8 млрд рублей.

Расходы осуществлялись по следующим направлениям:

«Инфраструктура для жизни» – 8,4 млрд рублей;

«Молодежь и дети» – 3,6 млрд рублей;

«Семья» – 3,1 млрд рублей;

«Продолжительная и активная жизнь» – 1,8 млрд рублей;

«Эффективная и конкурентная экономика» - 61,6 млн рублей;

«Туризм и гостеприимство» - 73,6 млн рублей;

«Экологическое благополучие» - 59,4 млн рублей;

«Кадры» - 20,4 млн рублей.

Муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий национальных проектов направлено 4,2 млрд рублей.

Министерство финансов Саратовской области