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НовостиОбщество29 июля 2026 19:16

В Саратовской области за день в ДТП пострадали четверо детей

В Саратовской области 92-летний водитель сбил годовалую девочку
Источник:kp.ru

За один день, 28 июля, в Саратовской области в четырёх ДТП пострадали четверо детей. Все они госпитализированы. Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Первая авария произошла в 12:00 в Балаково на улице 1 Мая — столкнулись «Газель» и Audi, травмы получил 16-летний пассажир. В 12:30 в Ртищево на улице Красная 92-летний водитель ВАЗ-2107 наехал на годовалую девочку. В 17:10 в Вольске на улице Чернышевского автомобиль Geely сбил 14-летнего велосипедиста. В 19:40 в Перелюбе на улице Чапаевской ВАЗ-2114 наехал на 12-летнюю девочку.

Все дети доставлены в больницы. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства каждого ДТП.