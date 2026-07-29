В Саратове продают производственный комплекс на Орджоникидзе

В Саратове на аукцион выставили крупный производственный комплекс в Заводском районе. Площадка на улице Орджоникидзе, 24 идеально подходит для складов и логистических центров. Лот включает два земельных участка (49 032 м² в собственности и 32 293 м² в аренде), девять зданий (28 662 м²), четыре помещения (2 662 м²) и пять единиц движимого имущества.

Территория огорожена, охраняется, с асфальтированным подъездом и выездом. Комплекс подключён к электросетям, водоснабжению и канализации, часть зданий отапливается. Заявки принимаются до 24 сентября. Торги пройдут 28 сентября в 10:00 на площадке Сбербанк-АСТ.

Инвесторам — отличная возможность получить готовую инфраструктуру под логистику или производство. Итоги аукциона станут известны осенью.