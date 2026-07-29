Из Саратова депортировали двух нелегалов из Африки

Из Саратова депортировали двух иностранных граждан, незаконно находившихся на территории региона. Гражданин Кении въехал в Россию через Домодедово и поступил в саратовский вуз. Однако он не прошёл обязательное тестирование на наличие наркотических веществ, что является необходимым условием для обучения. Гражданка Южного Судана также прибыла через столичный аэропорт, но после аннулирования визы не оформила новый документ и продолжила проживать в регионе нелегально.

Правоохранители выявили нарушения и составили в отношении обоих административные протоколы. Суд принял решение о выдворении. Судебные приставы сопроводили нарушителей в аэропорт Домодедово, откуда они вылетели на родину. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Напомним, организаторов нелегальной миграции в России ждёт суровое уголовное наказание. Миграционные органы продолжают системную работу по выявлению и пресечению нарушений.