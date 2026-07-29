В Саратовский областной суд летом ищут уже пять судей

Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявила набор на вакантные должности. Открыты позиции в Саратовском областном суде (две новые вакансии, ранее в этом месяце сообщалось о трёх дополнительных) и в Балаковском районном суде. Всего в областной суд ищут пять судей. Документы и заявления принимаются до 31 августа по адресу: Саратов, улица Мичурина, 85, 2-й этаж, комната 214А.

Режим работы коллегии: с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45, обед — с 13:00 до 13:45. Контактный телефон для справок: 8 (845) 2227-827. Претендентам необходимо соответствовать квалификационным требованиям и предоставить полный пакет документов.

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