В Саратовской области выявили схему вербовки подростков через бот «Дайвинчик»

Сотрудники правоохранительных органов выявили схему, с помощью которой вербовщики, маскируясь под девушек, входили в доверие к подросткам 14–18 лет, завладевали их персональными данными и использовали их для угроз и шантажа. Через Telegram-бот «Дайвинчик», позиционировавшийся как сервис знакомств, спецслужбы Украины пытались обрабатывать молодых людей по всей стране. Уже задержаны 19 несовершеннолетних в различных регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую, Ростовскую, Саратовскую области и другие.

Мошенническая схема работает следующим образом: сначала устанавливается контакт с подростком под видом сверстницы. Затем через фишинговые ссылки для взлома Госуслуг либо запрос геолокации выманиваются личные данные. После этого жертве звонит куратор, представляющийся сотрудником полиции или ФСБ, и под угрозой уголовного преследования родителей и психологического давления склоняет подростков к противоправным действиям. В Санкт-Петербурге объединены 15 уголовных дел о поджогах автомобилей, АЗС и административных зданий.

Возбуждены дела по статьям о терроризме, содействии терроризму, диверсии и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность. Следственный комитет блокирует указанный ресурс. Родителям рекомендуют усилить контроль за онлайн-активностью детей. Подросткам напоминают о возможности избежать уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления и обращении в правоохранительные органы.