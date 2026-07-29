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НовостиОбщество29 июля 2026 19:04

Врач из Саратова стала победителем турнира «Теннис без границ»

Саратовский врач выиграла теннисный турнир «Теннис без границ»
Источник:kp.ru
Фото: ГАУЗ «Саратовская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

Фото: ГАУЗ «Саратовская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

Врачи Саратовской городской клинической больницы скорой помощи продолжают удивлять не только в операционной, но и на спортивных площадках. В юбилейном турнире «Теннис без границ», объединившем спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы и Саратова, абсолютным победителем стала доктор медицинских наук, куратор гинекологической службы СГКБ СМП Анна Романовская.

Турнир уникален тем, что в нём участвуют врачи и их бывшие пациенты. Встреча на корте подтверждает эффективность лечения и даёт возможность получить профилактические рекомендации прямо во время игры. Победа Анны Викторовны — результат многолетних тренировок и несгибаемой воли.

Коллектив больницы поздравляет Анну Романовскую с заслуженным успехом. Она стала ярким примером того, что профессионализм и любовь к спорту идут рука об руку.