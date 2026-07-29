«Здоровье СВОих» — реальная помощь участникам СВО и их семьям

В Саратовской области реализуется проект «Здоровье СВОих», созданный для оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в восстановлении и сохранении здоровья. На сегодняшний день в регионе организовано оказание как первичной медико-санитарной, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи бойцам, включая периоды их отпуска. По медицинским показаниям лечение проводится в круглосуточных и дневных стационарах — в зависимости от состояния и возможностей пациентов.

Особое внимание уделяется психологической поддержке. Консультативная помощь, в том числе членам семей участников СВО, оказывается на базе Саратовской областной клинической психиатрической больницы Святой Софии. Кроме того, проект предполагает формирование мобильных бригад врачей узких специальностей, которые будут выезжать к пациентам для консультаций, забора анализов, проведения УЗИ, ЭКГ и других обследований. Это позволяет сделать медицинскую помощь максимально доступной и приближенной к нуждающимся.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков подчеркнул: «Проект "Здоровье СВОих" создан, чтобы системно помогать участникам СВО и членам их семей в восстановлении и сохранении здоровья. Наша задача – сделать всё, чтобы наши защитники и их семьи чувствовали опору и поддержку на всех этапах, в самых разных, порой даже самых непростых ситуациях. Мы всегда будем рядом!» Министерство здравоохранения Саратовской области продолжает работу по совершенствованию системы помощи героям и их близким.