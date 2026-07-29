Завтра простятся с бывшим прокурором Саратова Владимиром Климовым

Завтра, 30 июля, состоится прощание с бывшим прокурором Саратова Владимиром Климовым. Церемония пройдёт в похоронном доме «Свеча» на улице Елшанской, 9, начало в 11:00. Похороны состоятся в Базарном Карабулаке. Владимир Климов ушёл из жизни 27 июля.

Владимир Климов родился 7 июля 1970 года. С 1996 года он посвятил себя работе в органах прокуратуры. В разные годы трудился помощником прокурора Базарно-Карабулакского района, прокурором Балтайского района и Аткарским межрайонным прокурором. С 2005 по 2015 год возглавлял прокуратуру Саратова, а с 2015 по 2023 год — прокуратуру Энгельса.

В феврале 2023 года Владимир Климов был назначен Красноармейским межрайонным прокурором, а весной 2026 года возглавил управление Судебного департамента в Саратовской области. Коллеги и руководство запомнят его как профессионала высокого уровня, принципиального и ответственного руководителя. Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.