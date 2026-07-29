В Пугачеве мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство

Следственные органы СК России по Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. По версии следствия, 6 апреля 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов города Пугачёва, в ходе ссоры нанёс 36-летнему знакомому удары кулаками по голове, предварительно высказав угрозы. Затем фигурант вооружился ножом и попытался нанести потерпевшему удар в область жизненно важных органов.

Довести преступный умысел до конца злоумышленнику помешала приятельница потерпевшего, которая вмешалась и не позволила нанести другие удары. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Следствием собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину обвиняемого.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.