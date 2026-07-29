За полгода жители области подали более 200 тысяч заявлений через Госуслуги

За первое полугодие 2026 года жители Саратовской области подали через портал Госуслуг более 200 тысяч заявлений. 52,95% обращений решены без очных визитов и бумажных справок. На 1 июля порталом пользуются 1,99 млн человек — 83,64% населения старше 14 лет, из них 91,05% имеют подтверждённую учётную запись.

Чаще всего саратовцы запрашивали информацию об успеваемости учащихся (55 858 запросов), об организации образования (34 644) и об образовательных программах (10 139). Ряд услуг полностью переведён в цифру: лицензирование деятельности по управлению домами, медицинской и ветеринарной деятельности, приём лесных деклараций и другие.

Первый замминистра цифрового развития Анастасия Черепанова отметила, что жители ценят экономию времени и сил. «Наша задача — совершенствовать сервисы, делая их простыми и ориентированными на повседневные потребности каждого жителя области», — подчеркнула она