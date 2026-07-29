На СТО в Энгельсе украли 19 662 рубля из сейфа

В Энгельсе полицейские раскрыли кражу со станции технического обслуживания. 21 июля владелец СТО сообщил о пропаже из сейфа 19 662 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого. Он подрабатывал на этом СТО и знал код от сейфа. Мотив — нехватка денег «на выпивку». Подозреваемый полностью возместил ущерб.

Фигуранту избрана подписка о невыезде. Знание кода от сейфа и доступ к деньгам сыграли с ним злую шутку. Теперь ему грозит новый срок.