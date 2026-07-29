В Балашове задержали сбытчика наркотиков с 168 граммами метилэфедрона

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Балашовский» пресекли деятельность сбытчика наркотиков. 45-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, был задержан на территории Москвы. Оперативники установили, что мужчина причастен к сбыту синтетических наркотических средств на территории Балашова через тайниковые закладки.

По месту его «основной» работы в подвальном помещении в металлическом сейфе был обнаружен пластиковый контейнер с белым веществом. Он изъят и направлен на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области. Экспертиза показала, что это смесь, содержащая производное наркотического средства метилэфедрон массой 168,32 грамма.

Следственным отделом МВД России «Балашовский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.