В Балтайском районе создадут два образовательных центра — в Балтае и Царевщине

В ходе поездки в Балтайский район председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил село Царевщина, где возрождена ранее закрытая птицефабрика, и райцентр Балтай, где идёт капитальный ремонт школы. В Царевщине он осмотрел реализацию депутатского проекта по благоустройству территории школы и детсада, обсудил развитие села. Жители попросили провести капремонт школы — Володин пообещал искать решение.

В Балтае завершается капремонт школы, на её базе создадут образовательный центр с бассейном и стадионом. Жители обратились с просьбой воссоздать швейное производство, чтобы люди оставались в селе. Вячеслав Володин также будет искать варианты.

Ранее в Балтае уже реализованы депутатские проекты: приведены в порядок дворы, отремонтированы тротуары, построены стадион и бассейн, отремонтирована дорога до Саратова, установлены детские и спортивные площадки, построен служебный дом для врачей. В Царевщине и Больших Озёрках проведены ремонты дворов школ и детсадов, установлены площадки и спортсооружения.