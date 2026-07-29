Саратовец перечислил 2 млн рублей на «безопасный» счет по указу мошенников

Вчера в полицию обратился 43-летний житель Ленинского района. Он рассказал, что 27 июля ему позвонила якобы сотрудница телефонной компании и сообщила о переустановке домофона. После того как мужчина продиктовал код, пришло сообщение о взломе Госуслуг. «Специалист» Центробанка посоветовал перевести деньги на «безопасный» счет. Саратовец через онлайн-приложение банка перечислил 2 млн рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция напоминает: мошенники могут представляться кем угодно и называть любые предлоги для завладения деньгами. «Безопасных» счетов не существует.

Будьте бдительны при общении с незнакомцами. Если вам предлагают перевести деньги или продиктовать код, завершите разговор и проверьте информацию. Подписывайтесь на МВД 64 для актуальных новостей.