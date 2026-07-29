Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 14:39

В области расширят использование метана на транспорте

Загрузка газовых заправок составляет лишь 15%
Источник:kp.ru

В Саратовской области прорабатываются меры по расширению использования метана на пассажирском, дорожно-строительном, коммунальном и сельскохозяйственном транспорте. Природный газ рассматривается как стабильная и экономичная альтернатива.

Свободные мощности заправочной инфраструктуры позволяют обслуживать в пять раз больше машин — текущая загрузка станций составляет лишь 15%. Для удалённых территорий предлагается использовать передвижные газовые заправщики.

В министерстве также обсуждают заключение долгосрочных контрактов на поставку метана с фиксированной стоимостью и расширение мер господдержки для переоборудования транспорта. Реализация мер позволит снизить зависимость региона от бензина и дизеля, сократить расходы на эксплуатацию и улучшить экологию.