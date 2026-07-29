В области расширят использование метана на транспорте

В Саратовской области прорабатываются меры по расширению использования метана на пассажирском, дорожно-строительном, коммунальном и сельскохозяйственном транспорте. Природный газ рассматривается как стабильная и экономичная альтернатива.

Свободные мощности заправочной инфраструктуры позволяют обслуживать в пять раз больше машин — текущая загрузка станций составляет лишь 15%. Для удалённых территорий предлагается использовать передвижные газовые заправщики.

В министерстве также обсуждают заключение долгосрочных контрактов на поставку метана с фиксированной стоимостью и расширение мер господдержки для переоборудования транспорта. Реализация мер позволит снизить зависимость региона от бензина и дизеля, сократить расходы на эксплуатацию и улучшить экологию.