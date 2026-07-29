«Диалоги» на радио КП: токсичные фразы и психологические границы

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В новом выпуске спецпроекта «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» (90.6 FM) поговорят о незаметных, но опасных манипуляциях в общении. Фразы вроде «Я же для твоего блага!», «Ты опять всё драматизируешь» или «У тебя не получится» могут ранить сильнее, чем открытая грубость, и постепенно лишать сил. Ведущие вместе с приглашёнными экспертами разберут, что скрывается за привычными словами и как вовремя распознать токсичные «крючки».

Главная тема эфира — как не дать затянуть себя в чужую драму и бережно защитить свои психологические границы. В студии соберутся три профессиональных психолога: аналитический психолог Лариса Маркелова, экзистенциальный психолог Татьяна Уютова и клинический психолог Ольга Новикова. Специалисты на реальных примерах покажут, как распознавать манипуляции и сохранять внутренний баланс в сложных коммуникациях.

Слушайте программу в четверг, 30 июля, в 14:03 на волне 90.6 FM. Это возможность взглянуть на привычные отношения по-новому, научиться слышать себя и защищать свои границы. Запись эфира будет доступна на странице радиостанции в социальной сети «ВКонтакте». Не пропустите полезный разговор о психологической безопасности в повседневной жизни!