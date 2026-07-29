Саратовским семьям с детьми: пособия придут 3 и 5 августа

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Социальный фонд России напоминает семьям с детьми о датах зачисления выплат за июль. 3 августа на банковские счета поступят единое пособие и выплата по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих граждан. 5 августа будет перечислена выплата из средств материнского капитала. Деньги зачисляются в течение всего дня.

Чтобы пособия пришли вовремя, проверьте срок назначения (если выплату получили за июль, следующая будет в сентябре за август), актуальность личных данных (при смене фамилии обновите данные в СНИЛС, на «Госуслугах» и в банке) и реквизиты счёта (при закрытии или смене банка подайте заявление на смену реквизитов в Соцфонд).

Следите за обновлениями и своевременно обновляйте данные, чтобы избежать задержек.