За сутки в области произошло 9 пожаров — 7 раз горел мусор

За прошедшие сутки в Саратовской области зафиксировано 9 пожаров, 7 из которых — возгорания мусора и сухой растительности. В посёлке Соколовый Гагаринского района загорелось неэксплуатируемое здание на площади 12 квадратных метров, на тушение выезжали два пожарных расчёта.

В Аркадаке с ожогами был госпитализирован ребёнок. Обстоятельства произошедшего уточняются. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в условиях сухой и жаркой погоды.

Главное управление МЧС по Саратовской области призывает жителей быть внимательными и не допускать неосторожного обращения с огнём.