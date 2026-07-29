Найден, жив! В Ровенском районе завершились поиски мужчины

Фото: Ровенский МР

В Ровенском районе Саратовской области благополучно завершились поиски 54-летнего мужчины, который три дня назад оставил свой автомобиль в посёлке Привольное. Местные жители забеспокоились, увидев, что машина долгое время стоит на одном месте, а телефон владельца, указанный на панели, был недоступен. Оценив риски и возможную необходимость в медицинской помощи, полиция организовала поисковые мероприятия.

Сотрудники полиции обследовали не только территорию населённого пункта, где пропавшего видели в последний раз, но и провели рейды по акватории Волги. Поиски увенчались успехом: выяснилось, что мужчина вместе с семьёй отдыхал на территории соседнего Красноармейского района. Спасённый житель искренне поблагодарил всех, кто оперативно отреагировал и помогал в поисках.

Администрация Ровенского района и полиция напоминают жителям: будьте аккуратны на воде, не пренебрегайте правилами безопасности и не рискуйте здоровьем! Если вы уезжаете, обязательно предупреждайте близких о своём местонахождении.