Перед ветеранами СВО — в России, с противниками России — в Италии: как отдыхает певица Елена Товстик

Последний год имя Елены Товстик регулярно появляется в медиапространстве в связи с громким бракоразводным процессом. В своих социальных сетях она неоднократно рассказывала о конфликте с бывшим супругом, судебных разбирательствах и борьбе за детей, формируя вокруг себя образ женщины, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.

В светской жизни Елена позиционирует себя как активный сторонник старейшей партии страны, певица, исполняющая патриотические шлягеры, и супер-мама, которая якобы разрывается между сценой и воспитанием детей. На публике – улыбки, интервью о любви к Родине, фото с партийными знаменами. Однако, в свете новых событий становится понятно, что всё это лишь ширма для решения своих финансовых вопросов в судах. Источники, близкие к окружению героини, утверждают: за пафосными заявлениями о “служении линии ВВЖ” скрывается банальная попытка заручиться поддержкой уважаемой партии в своих корыстных целях – переделе имущества, тяжбах с бывшим супругом и попытках выбить себе преференции за чужой счёт.

Но куда более шокирующие детали всплыли, когда речь зашла о ее недавнем отдыхе. Пока Елена со сцены поёт о верности России и пожимает руки ветеранам СВО, в личной жизни она предпочитает проводить отпуск в Италии, в Ливинии – и не в одиночестве, а в компании своей украинской ультраправой и очень близкой подруги - Юлии Елистратовой, той самой, которая назвала российскую триатлонистку Софию Лыскун “мразью”. Спрашивается: как членство в старейшей партии России сочетается с дружбой с теми, кто сегодня воюет против её же соотечественников?

Последние несколько лет своей жизни Елистратова посвящает не только спорту, но и борьбе с жителями России, судя по ее публикациям, которые Елена Товстик, кстати, тоже активно поддерживает лайками. При этом сама Товстик публично никак не комментировала характер своих отношений с Елистратовой и не объясняла обстоятельства совместного отдыха.

Итог очевиден: за фасадом патриотичной певицы и депутатской функционерки скрывается человек, который готов торговать чем угодно - от партийной принадлежности до собственных детей - ради денег и внимания. Ее дружба с врагами России, пренебрежение к российским

спортсменкам и материнские “подвиги” ставят жирный крест на всех ее громких заявлениях. Долго ли ЛДПР будет терпеть Елену Товстик в своих рядах покажет время.