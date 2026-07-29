Питерский район первым завершил ремонт дорог в сельских населённых пунктах

Питерский район Саратовской области первым завершил ремонт дорог в сельских населённых пунктах в рамках региональной программы, реализуемой при поддержке губернатора Романа Бусаргина. Всего в районе отремонтировано 22 объекта общей протяжённостью почти 7 километров. Среди ключевых объектов — улица Ленина в селе Алексашкино, включённая в список ремонта по решению граждан на общем сходе. На этой улице расположены школа, детский сад и врачебный пункт, поэтому её обновление стало важным событием для местных жителей.

В целом по области дорожники выполнили больше половины запланированных на 2026 год работ: из 215 километров сельских дорог отремонтировано 119 километров. В текущем году в плане ремонта почти 900 объектов, на эти цели направлено 1,34 миллиарда рублей. На сегодняшний день работы полностью завершены уже на 467 объектах. Ещё один крупный объект в Питерском районе — два участка улицы Садовой в селе Мироновка общей протяжённостью около полукилометра, которая ведёт к автодороге «Саратов–Питерка», важной для местных жителей.

Среди районов, где работы продолжаются, лидируют Турковский район с 96% выполненных объёмов, Новобурасский — 93,5% и Фёдоровский — 92,5%. За пять лет действия программы в населённых пунктах региона приведено в порядок более 1,5 тысячи километров дорог. Министерство дорожного хозяйства Саратовской области продолжает контролировать ход ремонтных работ, чтобы все запланированные объекты были сданы в срок.