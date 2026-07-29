В Саратове обнаружен труп мужчины в квартире на улице Лисина

Фото: Следком 64

Следственным отделом по Кировскому району Саратова проводится доследственная проверка по факту смерти 61-летнего мужчины. По предварительным данным, 28 июля 2026 года в квартире одного из домов на улице Лисина было обнаружено тело погибшего с признаками гниения. О случившемся незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.

На месте происшествия следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведён осмотр. Для установления точной причины смерти и давности её наступления назначено судебно-медицинское исследование. Специалистами изъяты необходимые образцы и предметы, имеющие значение для следствия.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи опрашивают соседей и возможных свидетелей, изучают обстановку в квартире. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следственный комитет держит ход проверки на контроле.