В музее истории специальной военной операции открылась международная документальная фотовыставка «Мы обвиняем – только факты». Проект представляет неопровержимые доказательства преступлений киевского режима против мирного населения России. Основная цель экспозиции — противодействовать информационным фейкам и сохранить историческую правду для будущих поколений. В основе проекта — документальные кадры, сделанные непосредственно в зоне СВО и приграничных регионах.

Материалы выставки переведены на русский, английский, немецкий, французский и испанский языки. В течение 2026 года экспозиция будет демонстрироваться как в России, так и за рубежом. Автором и продюсером проекта выступил Сергей Венявский — главный редактор издательства «Новые регионы России», член Союза журналистов России. Соавтором и куратором стал Родион Мирошник — посол по особым поручениям МИД России. Генеральный спонсор — Фонд поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом.

Фотовыставка расположена в главном зале музея истории СВО. Вход свободный. Приглашаем всех желающих ознакомиться с документальными свидетельствами и сохранить память о событиях. Подписывайтесь на наши новости.