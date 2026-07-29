Ветеринарные лаборатории Новоузенска и Балаково получили международное признание

Ветеринарные лаборатории Новоузенской и Балаковской районных станций по борьбе с болезнями животных подтвердили свою компетентность по международному стандарту ГОСТ ИСО/IEC 17025-2019. Этот стандарт гарантирует единообразные методики испытаний и точность измерений.

Специалисты лабораторий продемонстрировали высокий уровень подготовки и строгое соблюдение регламентов. Теперь их заключения признаются на международном уровне, а результаты анализов не требуют повторного подтверждения при поставках за рубеж.

Начальник Управления ветеринарии Алексей Балалаев отметил: «Подтверждение компетентности — это объективный знак качества нашей работы, признанный на международном уровне. Для аграриев региона это гарантия безопасности продукции».