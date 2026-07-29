Лагерь имени Володи Дубинина отметил 65-летний юбилей праздничным концертом. Детский оздоровительно-образовательный лагерь — филиал Центра образования «Родник знаний» — за шесть с половиной десятилетий воспитал не одно поколение ребят. Сменились сотни смен, сложились традиции, которые бережно хранят и сегодня.

В честь юбилея в лагере прошёл театрализованный концерт. Выступили Театр танца «Домино», Дворец творчества имени Табакова и сами воспитанники с номерами, подготовленными вместе с вожатыми. «Лагерь — это целая система, где переплетаются образование, развитие и забота. Здесь комфортно даже ребятам с ОВЗ. Благодарю педагогов за душу», — отметила замминистра Галина Калягина.

За 65 лет лагерь стал второй семьёй для многих. Сюда возвращаются бывшие воспитанники — теперь уже вожатыми и педагогами. Традиции живы, а значит, лагерь будет жить дальше.