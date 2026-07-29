Николай Панков с жителями контролирует ремонт дороги на Улешах

Панков: «Часть вопросов взял на контроль»

В микрорайоне Улеши в Заводском районе Саратова начался текущий ремонт дороги на ул. Верхняя. На прошлой неделе на встрече жителей с депутатом Госдумы Николаем Панковым обсуждались вопросы благоустройства.

На улице ведутся работы по отсыпке дороги инертным материалом. Это обеспечит безаварийный проезд автомобилей и безопасное передвижение пешеходов.

Также жители Улешей высказывали предложения по благоустройству сквера, реконструкции игровой площадки, уличному освещению, обустройству новой парковки и так далее.

«Часть вопросов взял на контроль», - отметил Николай Панков.