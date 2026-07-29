В Саратове прошла конференция «Музеи СВО: опыт и перспективы»

8 июля Музей истории специальной военной операции в Саратове стал точкой притяжения для музейного и научного сообщества страны. Здесь прошла ежегодная методическая конференция «Музеи СВО: опыт и перспективы», впервые получившая статус межрегиональной. Участники приехали от Калининграда до Владивостока, а благодаря онлайн-формату к дискуссии присоединились эксперты из самых отдалённых уголков России.

В числе почётных гостей и докладчиков были ведущие историки и общественные деятели — Евгений Спицын, Юрий Варфоломеев, Герой России Александр Янклович и руководитель «Боевого Братства» Сергей Авезниязов. Обсуждались комплектование фондов, построение экспозиций, создание хронологий, взаимодействие с участниками СВО и их семьями, а также роль музеев в патриотическом воспитании.

Гости и участники конференции стали первыми зрителями новой выставки «Следы сражений: Артефакты СВО». Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула, что многие экспонаты передали бойцы, волонтёры и сотрудники Погрануправления ФСБ. Центральным образом стала инсталляция «Когда металл заговорил», в которой собраны осколки снарядов, фрагменты боеприпасов и детали сбитых беспилотников. Выставка будет открыта до 23 октября. Спасибо за внимание.