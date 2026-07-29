В районах области обновляют школы, детские сады и учреждения доп.образования

В Саратовской области продолжается реализация региональной программы «Развитие инфраструктуры образовательных организаций», инициированной губернатором Романом Бусаргиным. В нескольких районах завершились ремонтные работы. В филиале школы села Яблоновый Гай в селе Клевенка (Ивантеевский район) завершён комплексный ремонт: оштукатурены и загрунтованы стены, проведены малярные работы, уложены выравнивающий слой пола и спортивный линолеум.

В Озинском районе обновления коснулись сразу двух учреждений. В школе посёлка Первоцелинный отремонтировали спортивный зал. В Доме детского творчества в Озинках завершается текущий ремонт: обновлены кабинеты и коридор, заменены системы отопления и электроснабжения. Особое внимание уделили школьным музеям. В Петровском районе обновлены музеи в школе №1 Петровска и в школе села Озёрки: появились современные витрины, в которых разместили экспонаты о земляках — участниках СВО, а также работы мастера резьбы по дереву.

Обновлённые пространства соответствуют современным требованиям безопасности и создают комфортные условия для обучения и творчества.