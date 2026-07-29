Фото: МУП "Садово-парково"

Работы по преображению Городского парка культуры и отдыха продолжаются в соответствии с утвержденным графиком. На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 73%.

Особое внимание в этом сезоне уделяется восстановлению водной экосистемы парка. Очистка одного из прудов практически завершена — этап благоустройства водоемов выполнен на 85%. Сейчас специалистам остается провести финальный этап — укрепление береговой линии, чтобы предотвратить повторное заиливание.

Горпарк приобретает новый облик

Специалисты подрядной организации ведут работы сразу по нескольким направлениям: создание надежной конструкции для предотвращения эрозии почвы; ведется монтаж бортового камня и подготовка «подушки» под будущее асфальтирование дорожек; продолжается вывоз донного ила, извлеченного со дна водоемов, что значительно улучшит санитарное состояние парка.

Ход работ находится на личном контроле председателя комитета по дорожному хозяйству и благоустройству администрации. Еженедельно проводятся выездные совещания для сверки сроков выполнения этапов.

Напомним, масштабная реконструкция стала возможной благодаря победе Горпарка во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Территория была выбрана самими жителями в ходе народного голосования, что подчеркивает высокую востребованность проекта у горожан.

Открытие обновленных зон планируется уже этой осенью. Администрация обещает, что после завершения работ парк станет точкой притяжения для семейного отдыха круглый год.

Напомним, что в области продолжается обновление дворовых и общественных пространств в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

«Саратовские города и поселки продолжают преображаться благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». За время действия проекту удалось благоустроить почти 1,5 тысячи общественных и дворовых территорий», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.