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АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило первую страховую выплату за гибель урожая этого года на сумму более 21 млн рублей агропредприятию Ставропольского края.

Страховая выплата была произведена по причине утраты (гибели) урожая пшеницы озимой в результате воздействия опасного для производства сельскохозяйственной продукции природного явления – крупного града, прошедшего в мае 2026 года в Минераловодском районе Ставропольского края. Размер утраты (гибели) составил 21 600,0 ц с площади посева в 2025 году.

Конец весны и начало лета 2026 года в Ставропольском крае выдались для аграриев очень тревожными. Сначала ливни, приведшие к переувлажнению почвы, затем крупный град, который в некоторых местах на поля выпал размером с куриное яйцо, нанеся непоправимый вред большому количеству сельскохозяйственных площадей.

По итогам рассмотрения предоставленных страхователем документов, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило более 21 млн рублей в соответствии с условиями договора.

«Ставропольский край из-за природно-климатических условий относится к зоне рискового земледелия. Здесь регулярно встречаются заморозки, град, суховеи, атмосферная и почвенная засуха, переувлажнение – и каждая из этих стихий способна за короткий срок уничтожить будущий урожай. На период разгула стихии в регионе в мае 2026 года взошло практически 100% озимой пшеницы. Именно на этой стадии созревания (то есть полной спелости) озимая пшеница особенно уязвима для града. Основные риски связаны с потерей урожая и ухудшением его качества. Поэтому так важно заранее предусмотреть все возможные риски. И в данном случае инструмент агрострахования является той самой «соломкой», которую важно и нужно подстелить заранее, чтобы избежать потерю урожая и серьезных финансовых убытков», – прокомментировала Анна Михайлина, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Ставрополе.

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