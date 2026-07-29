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НовостиОбщество29 июля 2026 10:58

В области обновляют школы, детсады и учреждения допобразования

Школьные музеи Петровского района получили новые витрины
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратовской области продолжается реализация региональной программы «Развитие инфраструктуры образовательных организаций», инициированной губернатором Романом Бусаргиным. В нескольких районах завершились ремонтные работы.

В филиале школы села Яблоновый Гай в селе Клевенка отремонтировали помещения: оштукатурили стены, уложили пол и спортивный линолеум. В Озинском районе обновили спортзал в школе посёлка Первоцелинный и провели ремонт в Доме детского творчества в Озинках.

В Петровском районе в рамках проекта по переоснащению обновлены музеи в школе №1 Петровска и в школе села Озёрки. Сельская школа получила современные витрины для экспонатов: наградных документов, писем, фотографий земляков — участников СВО, предметов фронтового быта и работ учителя-резчика по дереву.