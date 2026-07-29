5 тысяч детей ежегодно получают помощь в реабилитационных центрах области

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратовской области дети и подростки с ограничениями по здоровью получают помощь в реабилитационных центрах, расположенных в Саратове, Ершовском, Марксовском и Вольском районах. Ежегодно такую поддержку получают порядка 5 тысяч человек. Министр труда и социальной защиты Денис Давыдов отметил, что в регионе уделяют большое внимание как развитию материально-технической базы, так и внедрению новых методов работы, в том числе с детьми с расстройствами аутистического спектра.

Одним из примеров стал новый подход в Вольском реабилитационном центре: специалисты объединили усилия логопеда, психолога и врача-физиотерапевта. Пока сотрудники работают над речью и эмоциями, процедура транскраниальной и трансвертебральной микрополяризации «включает» мозг на физическом уровне. Ребёнок расслабляется и начинает лучше воспринимать информацию. Метод уже применён к 35 детям, у 80% из которых зафиксирована положительная динамика — улучшение адаптивных способностей и стабилизация психоэмоционального фона.

Помощь можно получить как в стационарной или полустационарной форме, так и на дому, что соответствует принципам клиентоцентричности в рамках федерального проекта «Государство для людей». Это повышает доступность и качество реабилитационных услуг для семей с детьми.