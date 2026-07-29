В минсельхозе обсудили хранение и реализацию зерна нового урожая

В министерстве сельского хозяйства Саратовской области состоялось совещание по вопросам хранения и реализации зерна нового урожая. Зампред Правительства – министр сельского хозяйства Василий Котов отметил, что уборка идёт активно: ряд районов приступили к уборке яровых, озимые убраны чуть более чем наполовину, намолочено почти 2 миллиона тонн зерна при урожайности свыше 30 центнеров с гектара. Главная цель встречи — обсудить перспективы хранения и транспортировки зерновых, включая поставки по железной дороге и водными путями.

Представители элеваторного комплекса доложили о ходе приёмки зерна и отгрузке, в том числе на экспорт. В текущем году с территории региона отгружено в два раза больше зерна, чем за аналогичный период прошлого года, при этом на экспорт направлено около полумиллиона тонн. Василий Котов подчеркнул необходимость поиска новых направлений поставок и расширения географии продаж, а также призвал трейдеров ориентироваться на саратовских производителей и предлагать им реальную, не заниженную цену для поддержания рентабельности отрасли.

Участники совещания также обсудили вопросы транспортировки зерна железнодорожным транспортом, включая грузоперевозки по проблемным направлениям. Представители РЖД сообщили о введении 38% скидки на перевозку зерна на участке коридора «Север – Юг» через пограничный переход Самур в Дагестане. В завершение Василий Котов отметил, что сейчас у аграриев ответственная пора: нужно не только убрать урожай, но и сохранить и реализовать его. Он призвал всех работать единой командой и своевременно информировать министерство о возникающих вопросах для оперативного решения.