В Саратове покажут японский фильм «Рикю» с чаепитием после сеанса

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В воскресенье, 2 августа, в кинотеатре на улице Октябрьская, 43 в рамках ретроспективы японского кинематографа состоится показ биографической драмы «Рикю» (1989). Фильм рассказывает о легендарном мастере Сэн-но Рикю, который довёл искусство чайной церемонии до совершенства. Картина была удостоена приза Берлинского кинофестиваля и премии Японской академии. Это неспешное и созерцательное кино, которое погружает зрителя в атмосферу японской культуры и философии.

После сеанса зрителей ждёт дискуссионный клуб, где можно будет обсудить фильм, поделиться впечатлениями и глубже понять его смысл. А завершит вечер настоящая чайная церемония — возможность прикоснуться к традициям, показанным в фильме. Мероприятие организовано для всех, кто интересуется японской культурой и качественным авторским кино.

Начало в 16:00. Приглашаются все желающие. Вход на показ и последующие мероприятия по билетам в кинотеатр.